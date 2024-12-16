Спецоперацію провели біля села Маркіне

На тимчасово окупованій території Донецької області Служба безпеки України знищила артилерійський та мінометний склад росіян. Про це у понеділок, 16 грудня, джерела в СБУ повідомили низці ЗМІ, зокрема, «Українській правді» та «Бебелю».

Днями Служба безпеки України провела спецоперацію біля села Маркіне Донецької області. Воїнам вдалося дронами знищити склад, де зберігалися артилерійські та мінометні боєприпаси.

«Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру», – додало джерело в спецслужбі.

Після атаки на об‘єкті росіян всю ніч лунали вибухи. Також воїнам вдалося уразити склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували столицю Чечні – Грозний. Два дрони влучили в будівлі, де дислокуються база ОМОНу і полк спецпризначенців.

А у ніч на суботу, 14 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в російському місті Орел. Унаслідок атаки на об’єкт спалахнула пожежа.