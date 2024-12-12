Потужний вибух пролунав поблизу казарм спецназу Кадирова у Грозному

У ніч на четвер, 12 грудня, у місті Грозний, що в Чечні, пролунав потужний вибух. Місцеві Telegram-канали повідомили про атаку та будівлю МВС, а влада – про нібито збиття безпілотника.

Вибух пролунав у Грозному приблизно о 00:00 за місцевим часом в районі будівлі другого полку МВС окупаційного режиму Чечні. За даними місцевих каналів, вибух був настільки потужним, що його чули у різних районах міста.

Очевидці повідомили про велику кількість поранених внаслідок вибуху. На відео, оприлюднених місцевими Telegram-каналами, видно момент вибуху, а також пошкодження будівлі, схожої на МВС Росії по Чеченській республіці, де дислокуються кадирівські силовики.

Фактичний лідер Чечні Рамзан Кадиров відреагував на вибух та заявив, що будівлю другого полку МВС атакував безпілотник, який нібито вдалося збити. За словами російського ставленика, тільки чотири бійці отримали легкі поранення. Втім, місцеві Telegram-канали пишуть щонайменше про п’ять карет «швидкої допомоги», які виїхали з території МВС до найближчої лікарні – повідомляють про велику кількість постраждалих.

Кадиров звинуватив в атаці Україну та заявив, що чеченці нібито помстяться. У Генштабу ЗСУ на момент публікації ситуацію не коментували.

Зазначимо, це вже друга атака по казармах кадирівського спецназу за грудень – 4 грудня місцеві Telegram-канали заявили про пошкодження будівлі чеченського МВС.