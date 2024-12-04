Також в аеропорту Грозного вночі скасували рейси

У середу, 4 грудня, зранку у столиці Чечні, Грозному, пролунав вибух через атаку безпілотника. Ціллю БПЛА стала казарма полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема, Baza.

За даними мешканців, вибух у Грозному пролунав 4 грудня о 5:00 поряд із базою спецназу Кадирова. Згодом Telegram-канали з посиланням на джерела проінформували, що безпілотник атакував будівлі казарми полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. Попередньо, постраждалих немає.

Фото Telegram-каналу Supernova+

За даними «Мілітарного», полк поліції спеціального призначення був створений у 2004 році і сьогодні є єдиним спецпідрозділом МВС Росії на території Чеченської республіки.

«До його діяльності входять контртерористична боротьба та проведення спеціальних операцій. Підрозділ також брав участь у війні проти України», – додають у дописі.

Також в аеропорту Грозного вночі скасували рейси та оголошували план «Килим». Російська влада про вибухи у столиці Чечні офіційно не повідомляла.

У ніч на середу, 4 грудня, вибухи лунали на території російських Рязані та Новоросійська. Атаки припали на авіабазу в Дягілєво та Новоросійський порт.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про безпілотну атаку по будівлі російського університету спецназу у місті Гудермес. Це перший відомий випадок атаки дронів на об'єкт на території Чеченської республіки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.