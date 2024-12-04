Поблизу російської авіабази в Рязані прогриміли вибухи
Також вибухи лунали в Новоросійському порту, де базуються російські ракетоносії
У ніч на середу, 4 грудня, на території російських Рязані та Новоросійська лунали вибухи. Атаки припали на авіабазу в Дягілєво та Новоросійський порт, повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Влада Рязані заявила про нічну атаку безпілотниками. На відео, оприлюднених очевидцями, видно вибухи в межах міста та чутно схожі на політ БпЛА звуки. Місцеві Telegram-канали заявили про атаку на російську авіаційну базу в Дягілєво.
«Рязань – удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ», – написав Андрій Коваленко.
Крім того, вибухи лунали у Новоросійському порту. За даними голови ЦПД, там росіяни базують свої ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України.
Місцева влада Краснодарського краю Росії не коментувала атаку на порт, проте в російському міністерстві оборони заявили, що начебто збили там п’ять безпілотників. Крім того, росіяни заявили про збиття:
- 12 дронів над Ростовською областю
- п’ять БпЛА над Брянщиною
- п’ять дронів над Бєлгородською областю
- чотири безпілотники у Рязанській області
- два дрони над Курщиною
- один безпілотник над Астраханською областю
У пресслужбі Генерального Штабу ЗСУ вибухи на території Росії наразі не коментували.