Вибухи прогриміли в районі авіабази в Дягілєво

У ніч на середу, 4 грудня, на території російських Рязані та Новоросійська лунали вибухи. Атаки припали на авіабазу в Дягілєво та Новоросійський порт, повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Влада Рязані заявила про нічну атаку безпілотниками. На відео, оприлюднених очевидцями, видно вибухи в межах міста та чутно схожі на політ БпЛА звуки. Місцеві Telegram-канали заявили про атаку на російську авіаційну базу в Дягілєво.

«Рязань – удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ», – написав Андрій Коваленко.

Крім того, вибухи лунали у Новоросійському порту. За даними голови ЦПД, там росіяни базують свої ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України.

Місцева влада Краснодарського краю Росії не коментувала атаку на порт, проте в російському міністерстві оборони заявили, що начебто збили там п’ять безпілотників. Крім того, росіяни заявили про збиття:

12 дронів над Ростовською областю

п’ять БпЛА над Брянщиною

п’ять дронів над Бєлгородською областю

чотири безпілотники у Рязанській області

два дрони над Курщиною

один безпілотник над Астраханською областю

У пресслужбі Генерального Штабу ЗСУ вибухи на території Росії наразі не коментували.