У Брянській області руйнувань зазнали житлові будинки

В ніч на неділю, 1 грудня, у Росії пролунали вибухи через атаку безпілотників. У Брянській області внаслідок обстрілу нібито загинула дитина. Про це повідомив губернатор Брянської області Владіслав Богомаз.

Вночі 1 грудня росіяни повідомили про пожежу внаслідок атаки БПЛА у Стародубському районі Брянської області Росії. Губернатор регіону Владіслав Богомаз написав, що безпілотник повністю знищив житловий будинок, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки. Також, за його словами, внаслідок атаки загинула дитина.

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Крім цього, на околиці одного з населених пунктів Калузької області внаслідок атаки безпілотників зайнялася пожежа. Як написав губернатор регіону Владіслав Шапша, дрон нібито упав поза територією житлової забудови, постраждалих немає.

«Силами ППО в Малоярославецькому районі знищено БПЛА літакового типу. Внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови», – йдеться у повідомленні.

Аналітик Петро Андрющенко зазначив, що атака на російські області тривала в ніч на 1 грудня з 02:00 до 03:15.

У Калузькії області, яка за 500 км від України, фіксували роботу ППО в Жуковському, Бабинінському, Малоярославецькому та Сухинічському районах.

У Брянській області, за його даними, зафіксовано мінімум одне влучання поблизу Стародуба

«В самому Стародубі завдяки влучній роботі російської ППО збитий БПЛА впав на цивільний будинок. Зайнялась пожежа. Очевидці з місця подій підтверджують факт ураження саме через роботу ППО», – додав Андрющенко.

Атакований регіон Росії БПЛА в ніч на 1 грудня

У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 1 грудня ППО знищила 29 українських безпілотних літальних апаратів:

20 над територією Брянської області,

7 над територією Калузької області,

1 над територією Смоленської області,

1 над територією Курської області.

Нагадаємо, поблизу порту у Каспійську, що знаходиться за понад 1000 км від України, у суботу, 30 листопада, пролунали вибухи через атаку дронів. Порт розташований у районі маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.