У Брянській та Калузькій областях Росії спалахнули пожежі після атаки БПЛА
У Міноборони Росії повідомили про збиття 29 безпілотників
В ніч на неділю, 1 грудня, у Росії пролунали вибухи через атаку безпілотників. У Брянській області внаслідок обстрілу нібито загинула дитина. Про це повідомив губернатор Брянської області Владіслав Богомаз.
Вночі 1 грудня росіяни повідомили про пожежу внаслідок атаки БПЛА у Стародубському районі Брянської області Росії. Губернатор регіону Владіслав Богомаз написав, що безпілотник повністю знищив житловий будинок, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки. Також, за його словами, внаслідок атаки загинула дитина.
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Крім цього, на околиці одного з населених пунктів Калузької області внаслідок атаки безпілотників зайнялася пожежа. Як написав губернатор регіону Владіслав Шапша, дрон нібито упав поза територією житлової забудови, постраждалих немає.
«Силами ППО в Малоярославецькому районі знищено БПЛА літакового типу. Внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови», – йдеться у повідомленні.
Аналітик Петро Андрющенко зазначив, що атака на російські області тривала в ніч на 1 грудня з 02:00 до 03:15.
У Калузькії області, яка за 500 км від України, фіксували роботу ППО в Жуковському, Бабинінському, Малоярославецькому та Сухинічському районах.
У Брянській області, за його даними, зафіксовано мінімум одне влучання поблизу Стародуба
«В самому Стародубі завдяки влучній роботі російської ППО збитий БПЛА впав на цивільний будинок. Зайнялась пожежа. Очевидці з місця подій підтверджують факт ураження саме через роботу ППО», – додав Андрющенко.
Атакований регіон Росії БПЛА в ніч на 1 грудня
У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 1 грудня ППО знищила 29 українських безпілотних літальних апаратів:
- 20 над територією Брянської області,
- 7 над територією Калузької області,
- 1 над територією Смоленської області,
- 1 над територією Курської області.
Нагадаємо, поблизу порту у Каспійську, що знаходиться за понад 1000 км від України, у суботу, 30 листопада, пролунали вибухи через атаку дронів. Порт розташований у районі маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.