Екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками

Унаслідок операції у місті Рильськ на Курщині розвідники знищили позашляховик з російськими безпілотниками. Про це українським ЗМІ, зокрема «Суспільному», у п’ятницю, 29 листопада повідомило джерело у розвідці.

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України в Курській області провели успішну диверсійну операцію в тилу ворога. У місті Рильськ українські бійці вистежили екіпаж безпілотних комплексів росіян й підірвали його.

«Ворожий екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками. Внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено», – зазначило джерело.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня українські війська увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа. 12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області.

13 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. А вже 18 вересня у ЗСУ повідомили про зупинку російського контрнаступу.

За даними джерела агентства Reuters, Україна контролювала від серпня 2024 року у Курській області близько 1376 км2. Однак ця площа зменшилась на понад 40% через російський контрнаступ, тому зараз українські війська контролюють приблизно 800 км2 території.