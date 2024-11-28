РЛС вдалося знищити поблизу Котовського

Українські розвідники провели у четвер, 28 листопада, успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, спаливши російський радіолокаційний комплекс за 5 млн доларів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У четвер, 28 листопада, українським розвідникам вдалося знищити поблизу Котовського на заході тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс «Подльот». Росіяни використовують його для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці.



«Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу «Подльот», призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 млн доларів», – додають у дописі.

Відомо, що РЛС «Подльот» здатна виявляти та супроводжувати літаки, вертольоти, крилаті ракети на малих та гранично малих висотах. Станція може одночасно супроводжувати 200 і більше цілей, що рухаються на висоті понад 10 км та знаходяться на відстані понад 200 км. Російську армію озброїли ними у 2015 році.

Нагадаємо, 10 Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-24 на аеродромі у Московській області. Гелікоптер належав до складу 92 ескадрильї 344 Центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії.

«Птахи Мадяра» в ніч на 16 листопада знищили російський комплекс радіоелектронного придушення «Борисоглєбск-2», вартість 200 млн доларів, за допомогою дрона Vampіre. Російську техніку 15 листопада у Сергіївці на околицях Покровська виявила розвідка 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем.