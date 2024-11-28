Невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії

В ніч на четвер, 28 листопада, ударні БпЛА атакували два райони Краснодарського краю Росії. Міноборони окупантів заявило, що на території регіону ППО нібито збило 14 ударних безпілотників.

За словами губернатора Краснодарського краю Вєніаміна Кондратьєва, ударні безпілотники атакували два райони – Слов’янськ-на-Кубані та хутір Чигрин у Красноармійському районі.

«У Слов'янську-на-Кубані уламки БпЛА впали у двір приватного домоволодіння, у приміщенні розбиті вікна. У хуторі Чигрина Червоноармійського району уламками безпілотника пошкоджено будинок», – заявив Вєніамін Кондратьєв.

Вєніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок дронової атаки нібито постраждала одна жінка, їй надали допомогу на місці події. Близько 04:00 він повідомляв, що на місцях працюють екстрені служби. Губернатор Краснодарського краю також заявив, що російська ППО відбила атаку, однак місцеві жителі виклали у мережу відео та заявили про щонайменше два «прильоти».

Російське міністерство оборони відзвітувало, що вночі 28 листопада протиповітряна оборона нібито збила 25 ударних дронів. 14 БпЛА нібито знищили над Краснодарським краєм, шість – над Брянською областю, три – над тимчасово окупованим Кримом та два – над Ростовською областю. Російське відомство звинуватило в атаці Україну.

Нагадаємо, 15 листопада, ударні БпЛА також масовано атакували Краснодарський край Росії. Ціллю дронів, імовірно, став військовий аеродром «Кримськ».