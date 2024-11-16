скріншот з відео Роберта Бровді з позивним Мадяр

фото скріншот з відео Роберта Бровді з позивним Мадяр

Росіяни використовують РЕБ для виведення з ладу систем управління військами

Бійці підрозділу «Птахи Мадяра» знищили російський РЕБ у ніч на 16 листопада на Покровському напрямку за допомогою дрона Vampіre. Про це повідомив командир полку Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

«Птахи Мадяра» в ніч на 16 листопада знищили російський комплекс радіоелектронного придушення Борисоглєбск-2, вартість 200 млн доларів, за допомогою дрона Vampіre. Російську техніку 15 листопада у Сергіївці на околицях Покровська виявила розвідка 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем.

«Очам, чесно кажучи, не повірили, адже крайній раз Борисоглєбск-2 ми зустрічали на околицях Бєлгорода під час Харківської кампанії», – зазначив Мадяр.

Влучив по цілі боєць з позивним «Нічний Доктор». Враховуючи небезпеку Борисоглєбська-2, воїн здійснив повторний виліт з додатковим відпрацюванням.

«На Донбасі сконцентровані просто якісь неймовірні сили техніки та особового складу росіян. Вони не покладають надій відтяпати від нашої землі побільше шматків», – додав командир підрозділу.

Роберт Бровді закликав долучитися до збору на 30 тис. протитанкових мін ПТМ-3 власного виробництва 414 окремого полку «Птахи Мадяра». Міни передадуть на потреби понад 80 бригад ЗСУ.

Протягом 2 діб було зібрано вже 28 млн грн з потрібних 60 млн грн. Реквізити, за якими можна долучитися до збору, можна знайти за покликанням: https://t.me/robert_magyar/12.

Нагадаємо, 16 листопада спецпризначенці СБУ розповіли про операцію зі знищення російського піхотного угруповання, яке готувалося штурмувати українські позиції.