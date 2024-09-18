Українські військові зупинили контрнаступ росіян на Курщині

Українські військові зупинили контрнаступальні дії російської армії на території Курської області. Про 18 вересня повідомило агентство AFP з посиланням на представника військової комендатури в Курській області Олексія Дмитрашківського.

За словами представника комендатури, росіяни намагалися атакувати позиції Сил оборони з флангів, але ці намагання вдалось зупинити.

«Ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під контролем, вони не досягли успіху», – заявив Дмитрашківський.

Також він зазначив, що на окупованих українськими військами територіях Курської області залишаються кілька тисяч цивільних. У деяких населених пунктах досі живуть сто, а інколи й 500 місцевих мешканців.

Український військовий заявив, що в результаті російських ударів по захоплених територіях Курщини, з кінця серпня загинуло 23 цивільних, додавши, що вони «гинуть разом з українськими військовими».

У коментарі журналістам Олексій Дмитрашківський пояснив, що цивільним громадянам заборонено виїжджати з регіону у зв’язку з безпековою ситуацією, утім місцеві можуть пересуватися підконтрольною ЗСУ територією в особистих цілях. За його словами, єдиний спосіб, яким цивільне населення зможе виїхати на підконтрольну Росії територію, – це якщо Україна і Росія «домовляться через міжнародні організації, які займаються цими питаннями, про відкриття зеленого коридору під наглядом спостерігачів».

За словами Дмитрашківського, в регіоні не працюють ні аптеки, ні магазини. Харчові продукти туди привозять із сусідньої Сумської області. Збройні сили забезпечують мешканців водою, а українська адміністрація виділяє продуктові набори.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня українські війська несподівано для росіян увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території. При цьому велика кількість росіян була взята в полон, знищена та захоплена техніка противника.

12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області. Невдовзі 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив її генерал-майор Едуард Москальов.

13 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. Раніше 6 вересня президент заявив, що ЗСУ контролюють 1300 км2 в Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Також, за словами Володимира Зеленського, під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових.