Цивільні росіяни дедалі частіше співпрацюють із ЗСУ

Цивільні росіяни, розуміючи провали армії Росії та перевагу українських сил на території Курської області, масово почали йти на співпрацю із ЗСУ. Зокрема, дедалі частішими стали повідомлення про «кадирівців», які перебувають в області, а також інформація про вороже ППО, склади боєприпасів та переміщення росіян, повідомили у суботу, 14 вересня, у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, суттєво збільшилася кількість росіян, які починають розуміти, що російсько-українська війна йде не за планом, а ЗСУ мають успіхи не території Росії. Цивільні мешканці масово повідомляють про армію РФ, зокрема, «кадирівців», які перебувають на території Курщини та регулярно мародерять і грабують місцеві населені пункти.

«Повідомлення про “кадирівців” в Курській області стали просто масовими, бо тільки так прості мешканці Курщини можуть захиститися від цих “захисничків”. Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів», – повідомили у ЦНС.

За даними Центру національного спротиву, а допомогою інформатора усередині російської групи «Кронштадт», яка займається обслуговуванням та пілотуванням нової розробки окупантів, дрона «Оріон» вдалося збити дороговартісний БпЛА, отримати інформацію про майбутніх пілотів, систему управління та як росіяни застосують дрон проти ЗСУ. До Сил оборони інформатор звернувся самостійно.

Збитий ЗСУ дорогий дрон росіян «Оріон»

Точна вартість безпілотника російської розробки невідома, проте загальні інвестиції в цей проєкт вже склали близько 30 млн доларів

Нагадаємо, 14 вересня Десантно-штурмові війська показали відео знищення російських окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських бійців на Курщині. Солдати російського ВДВ залучили 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР більшу частину яких знищили Сили оборони.