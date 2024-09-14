Українські сили розгромили техніку та особовий склад росіян

Підрозділи ВДВ Росії атакували позиції українських десантників на російській Курщині. Втім, росіяни провалили штурм та зазнали втрат техніки й особового складу, повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ у суботу, 12 вересня.

Штурм росіян відбувся напередодні, 13 вересня, на підконтрольних українським бійцям територіях. Тоді солдати російського ВДВ залучили 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР.

«Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на “відмінно”. У підсумку – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян», – повідомили у прес-службі ДШВ.

Зазначається, що решта вцілілих російських бійців втекли з поля бою.

Зазначимо, 12 вересня Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни проводять контрнаступальні операції на території Курської області, частина якої перебуває під контролем ЗСУ. Втім, за словами президента, він відбувається за «українським планом».

Нагадаємо, 14 вересня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони просунулися в Глушківському районі Курщини. Раніше президент заявив, що ЗСУ контролюють 1300 км² в Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Також, за словами президента, під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових. 13 вересня Україна та Росія провели другий обмін військовополоненими з моменту початку Курської операції.