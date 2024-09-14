Станом на 6 вересня ЗСУ контролювали 1300 км2 в Курській області

Українські військовослужбовці продовжують наступальну операцію у Курській області Росії. Так Сили оборони просунулися в Глушківському районі Курщини. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 вересня.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушкового та за три кілометри від міжнародного кордону РФ з Україною). Російські джерела стверджували, що українські сили атакували на південний захід від Глушкового в районі Нового Путу та Веселого і Медвежого (на схід від Веселого). Російський військкор спростував заяви, що українські війська увійшли до Веселого», – ідеться в повідомленні.

Експерти американського Інституту вивчення війни підкреслюють, що також триває протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена Силами оборони раніше. На вказаних ділянках є обопільні просування сторін.

«Українські сили нещодавно просунулися в Черкаському Порічному (на північ від Суджі). Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що російські сили діють у центрі Снагості (на південь від Кореневого), вказуючи на те, що російські війська нещодавно захопили весь цей населений пункт. Російські джерела стверджували, що російські війська захопили населені пункти Покровський і Обухівка (обидва на південний схід від Кореневого і Снагості), хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які підтверджують ці заяви», – зазначають в ISW.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі), а українські війська просунулися на північний схід від Погребків (на північ від Суджі) і на схід від Кореневого. Також за інформацією російських мілітарних блогерів, українські війська продовжували наступальні поблизу Обухівки, Ольгівки, Камишівки та в районі сіл Борків і Фанасіївки.

Ситуація в Курській області РФ станом на 13 вересня (Візуалізація Інституту вивчення війни (ISW))

В Інституті вивчення війни нагадали повідомлення CNN за 14 вересня про те, що російські сили перекинули в Курську область підкріплення з ПВК «Вагнер», які, ймовірно, перебували в Західній Африці. Також йшлося, що ці сили краще оснащені та навчені, ніж регулярні російські сили в цій місцевості.

«Можливо, українські військові мають на увазі особовий склад Африканського корпусу або російську приватну військову компанію «Бригада Ведмідь (Медведь)», яка нібито повернулася із Західної Африки через вторгнення в Курську область», – пишуть американські аналітики.

Зазначимо, 13 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. З його слів, військове командування РФ планує зосередити в Курській області від 60 тис. до 70 тис. російських військових. Наразі, за інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, на території Курщини перебуває орієнтовно 33-35 тис. російських військовослужбовців.

Раніше 6 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють 1300 км2 в Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Також, за словами президента, під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових. 13 вересня Україна та Росія провели другий обмін військовополоненими з моменту початку Курської операції.