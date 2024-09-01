Оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах

Українські військовослужбовці продовжують військову операцію у Курській області Росії. Протягом 31 серпня підтверджених чи заявлених просувань ЗСУ на території регіону не зафіксовано, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські сили оборони проводили атаки: на південний захід від Коренева в районі Комарівки та Червоножовтневого; на південь від Коренево у районі Снагоста; на схід від Коренева в районі Матвіївки та Крем'яного; на північний захід від Суджі в районі Бахтинки та Малої Локні; на північ від Суджі в районі Камишівки та Кіріївки; на північний схід від Суджі в районі Нечаєва та Мартинівки; на південь від Суджі у районі Плехово; на південний схід від Суджі в районі Бірки та Черкаської Конопельки.

При цьому кремлівські пропагандисти стверджують, що росіяни нібито витіснили ЗСУ з кількох населених пунктів. Деякі російські блогери стверджували, що українці вийшли із Нижньої Парової (на північний схід від Суджі), хоч і дехто з них вказував на спірність «сірої зони».

Російські джерела стверджували, що війська Росії повернули собі 1,5 км території біля Коренева і витіснили ЗСУ з Нечаєва.

Українські сили безпілотних систем повідомили, що їхні безпілотники та реактивна артилерія провели спільну місію та вразили російську понтонну переправу через річку Сейм, ймовірно, у районі Глушково.

За даними ISW, російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курську область. А отже оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах.

Нагадаємо, що Україна контролює в Курській області 104 населені пункти на площі 1294 км. Курська операції Збройних сил України відволікла значну кількість російських сил, які воювали на українській території. Наразі Росія залучила приблизно 30 тис. військовослужбовців.