Російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. Про це заявив заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен, повідомляє Reuters.

За його словами, російський диктатор Владімір Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще «якийсь період часу» утримувати під своїм контролем російську територію.

Він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.

Нагадаємо, що Україна контролює в Курській області 104 населені пункти на площі 1294 км. Курська операції Збройних сил України відволікла значну кількість російських сил, які воювали на українській території. Наразі Росія залучила приблизно 30 тис. військовослужбовців.