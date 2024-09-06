ЗСУ 6 вересня контролюють територію у Курській області у понад 1300 кв. км

Під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових. Українські бійці контролюють в області територію у понад 1300 кв. км. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 6 вересня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 км2 у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина територій була взята під контроль нашими силами у боях», – розповів Зеленський.

Протягом першого місяця української операції російські війська втратили близько 6 тис. солдатів убитими та пораненими у Курській області, ще десятки тисяч військ було ліквідовано в інших зонах бойових дій.

Президент наголосив, що наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

Додамо, у пятницю, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Він зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом.

Операція ЗСУ у Курській області Росії

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про наступ Збройних сил України на територію Курської області. 9 серпня українські військові повідомили, що взяли під контроль місто Суджа. Володимир Зеленський та Олександр Сирський деякий час утримувались від офіційних коментарів, але 12 серпня підтвердили операцію ЗСУ у РФ.

2 вересня Зеленський повідомив, що українські військовослужбовці захопили в полон щонайменше 600 російських солдатів під час операції у Курській області. Він також зазначав, що «операція виконує свої завдання і йде за планом». Україна буде утримувати захоплені російські території необмежений час, щоб змусити російського президента Владіміра Путіна провести переговори.

Головнокомандувач ЗСУ 5 вересня розповів в інтервʼю для CNN, що вважає Курську операцію успішною, адже завдяки їй зменшилась загроза російського наступу. Крім того, Росія перекинула до Курська «десятки тисяч військових, у тому числі одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів».