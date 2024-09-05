Олександр Сирський розповів, що вважає Курську операцію успішною

Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що Силам оборони вдалося зупинити просівання російських військових на Покровському напрямку. Про це він розповів в інтервʼю для CNN, опублікованому у четвер, 5 вересня.

За словами Олександра Сирського, Україна перебуває під значним тиском на Покровському напрямку, проте Силам оборони вдалося зупинити просування окупантів у цьому районі. Зазначимо, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті. Росіяни перебувають приблизно за 10 км від міста.

«За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює», – цитує CNN Олександра Сирського.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що вважає Курську операцію успішною, адже завдяки їй зменшилась загроза російського наступу. Крім того, Росія перекинула до Курська «десятки тисяч військових, у тому числі одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів». Окрім цього, Курська операція має ще кілька цілей, зокрема: створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів, поповнити обмінний фонд та підняти моральних дух цивільних та військових українців.

Також Олександр Сирський підкреслив, що українській армії вдалося позбавити окупантів можливості маневрувати та залучати підкріплення з інших напрямків.

«І це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступу зменшилися», – наголосив Олександр Сирський.

Проте Олександр Сирський визнав, що Росія має перевагу у озброєнні та живій силі. Тому головнокомандувач вважає, що Україна має бути «розумнішою та ефективнішою» у веденні війни.

«Ми не можемо воювати так, як вони (росіяни – ред.), тому ми повинні використовувати, перш за все, максимально ефективний підхід, використовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу», – розповів Олександр Сирський.

Також в інтерв’ю для CNN Олександр Сирський розповів, що затримка військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, яка тримала півроку, спричинила невдачі на фронті.

Нагадаємо, вранці вівторка, 6 серпня, росіяни заявили про прорив Збройних сил України на територію Курської області. Вже 9 серпня українські військові повідомили, що взяли під контроль місто Суджа у Курській області Росії. Своєю чергою Росія ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський деякий час утримувались від офіційних коментарів, але 12 серпня підтвердили, що України проводить операцію у Курській області.