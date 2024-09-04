Українці продовжують контролювати майже 1300 км² Курської області

Україна буде утримувати захоплені російські території необмежений час, щоб змусити російського президента Владіміра Путіна провести переговори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, в інтерв’ю NBC.

За словами президента, Україна планує утримувати підконтрольну ЗСУ території Росії – наразі це частина Курської області, яка межує з Сумщиною. Президент зазначив, що захоплені території є «плану миру», і ЗСУ будуть утримувати їх для того, щоб схилити Владіміра Путіна до переговорів. Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна у вересні надасть США «план перемоги», серед основних напрямків якого є проведення операції у Курській області.

«Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя», – повідомив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання журналіста, чи Україна планує захопити ще території Росії, президент заявив, що не може це обговорювати.

Зеленський розповів, що Росія перекинула вже 60 тис. своїх солдатів з України до Курщини. Втім, за його словами, ситуація на Покровському напрямку, який окупанти запекло штурмують, майже не змінилася. Зазначимо, 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна змусила Росію перекинути на територію Курської області 30 тис. солдатів, проте це майже не вплинуло на ситуацію в Донецькій області.

Досягнення ЗСУ у Курській області

За даними українських військовослужбовців, станом на 27 серпня ЗСУ досягли таких успіхів на території Курщини: