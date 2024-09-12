Раніше українські ЗМІ та аналітики повідомили про російську атаку на село Снагость

У четвер, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив проведення контрнаступальних дій росіян у Курській області Росії, частина якої перебуває під контролем ЗСУ. Про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Києва, передає «РБК-Україна».

За словами президента, контрнаступ російських солдатів, частину з яких перекинули з території України, дійсно відбувається. Втім, Володимир Зеленський повідомив, що він відбувається за «нашим, українським планом». Деталей щодо контрнаступальних дій Зеленський не розповів.

Раніше аналітики DeepState повідомили про те, що росіяни здійснили атаку в напрямку села Снагость на Курщині, розташованого за приблизно 10 км від українсько-російського кордону.

Дивіться мапу ситуації на фронті у реальному часі

Крім того, Володимир Зеленський зазначив про те, що Україна «давно бачить» скупчення військ у Білорусі. За його словами, ситуація є контрольованою.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати утримувати частину Курської області під контролем, щоб схилити Росію до переговорів. Тоді він назвав контрольовану ЗСУ частину Курської області «частиною плану перемоги». Нагадаємо, станом на початок вересня ЗСУ:

тримають під контролем 1294 км² області

області зайняли 100 населених пунктів Курщини

населених пунктів Курщини взяли в полон 594 російських військових

За словами Володимира Зеленського, Росія перекинула для оборони Курщини вже 60 тис. своїх солдатів з України до Курщини. Втім, за його словами, ситуація на Покровському напрямку, який окупанти запекло штурмують, майже не змінилася. Зазначимо, 27 серпня головнокомандувач ЗСУ також Олександр Сирський повідомив, що Україна змусила Росію перекинути на територію Курської області 30 тис. солдатів, проте це майже не вплинуло на ситуацію в Донецькій області.