Російське керівництво розгорнуло на Курщині близько 59 тис. військових

Україна внаслідок російського контрнаступу втратила 40% території в Курській області, яку змогла захопити з серпня 2024 року. Про це у суботу, 23 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними джерела британського агентства, Україна контролювала від серпня 2024 року у Курській області близько 1376 км2. Однак ця площа зменшилась на понад 40% через російський контрнаступ, тому зараз українські війська контролюють приблизно 800 км2 території.

«Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військового погляду», – повідомило джерело видання.

Співрозмовник видання також зазначив, що наразі російське керівництво розгорнуло на Курщині близько 59 тис. військових.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада на III Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine повідомив, що російський президент Владімір Путін поставив завдання своїм військам витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2025 року, тобто, до інавгурації Дональда Трампа.

«Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами – все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року», – зауважив президент.

Тим часом операція ЗСУ в Курській області показала, що Росія неспроможна захистити власні території. Російські війська зазнають там великих втрат.

«У Путіна таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля «СВО» тримається на Курській операції», – додав Зеленський.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня українські війська увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території. 12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області.

13 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. А вже 18 вересня у ЗСУ повідомили про зупинку російського контрнаступу.