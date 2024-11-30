Аеропорт Махачкали також призупиняв роботу через атаку БПЛА

Поблизу порту у Каспійську, що знаходиться за понад 1000 км від України, у суботу, 30 листопада, пролунали вибухи через атаку дронів. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Внаслідок атаки дронів 30 листопада у Дагестані лунали вибухи. Зокрема, безпілотники атакували порт у Каспійську, який є важливою базою для російських військових підрозділів. За даними Коваленка, порт розташований у районі маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.

Відомо, що губернатор Дагестану Сєргєй Меліков повідомляв, що Україна здійснила нову атаку дронами на об'єкти в Каспійську. Проте за його словами, постраждалих і руйнувань вдалося уникнути.

Крім цього, аеропорт Махачкали з 08:19 призупиняв роботу через атаку БПЛА.

У Міноборони Росії зазначили, що в ніч на 30 листопада, їхня ППО знищила 11 українських БПЛА:

8 безпілотників над територією Бєлгородської області,

3 над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, безпілотники вперше атакували порт у російському Дагестані 6 листопада.

На момент удару, за даними британської розвідки, на причалі перебували кілька кораблів російських військово-морських сил, серед них – щонайменше два фрегати класу «Гепард».