Російський фрегат класу «Гепард» - «Татарстан»

Українські дрони, які запустили по території російського Дагестану в межах спецоперації ГУР 6 листопада, уразили два російських фрегати класу «Гепард», які перебували у порту Каспійська. Про це повідомили у п’ятницю, 15 листопада, у пресслужбі міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Під час першої від початку повномасштабної війни атаки на Дагестан 6 листопада, пролунали вибухи в районі місцевого порту. На момент удару, за даними британської розвідки, на причалі перебували кілька кораблів російських військово-морських сил, серед них – щонайменше два фрегати класу «Гепард».

«Ступінь пошкодження наразі невідомий, проте, імовірно, судна швидко відремонтують», – повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline.



Seen here, a Ukrainian drone flies low over the harbor and slams into a row of docked Russian warships. pic.twitter.com/06vbjUfblQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 6, 2024

Зазначається, що Каспійський флот Росії застосовували для масованих атак проти України у 2022 році, а також продовжували залучати до обстрілів у 2023-2024 році. Втім, у британській розвідці не вважають, що уражені українськими дронами фрегати використовували для обстрілів по України.

У пресслужбі британського Міноборони підкреслили, що українська атака продемонструвала спроможність до далекобійних атак по російських цілях у регіонах, які раніше вважалися «безпечними». Дрон, який міг уразити каспійський порт, пролетів над значною територією Росії та не був перехоплений, що «може викликати занепокоєння у російського політичного і військового керівництва».

Зазначимо, фрегати класу «Гепард» – це багатоцільові ракетні кораблі 2-го рангу з керованим ракетним, артилерійським та протикорабельним озброєнням. З 2017 року Росія змогла побудувати тільки два нових фрегати цього типу.

Характеристики російських фрегатів «Гепард»

Довжина – 102,2 м

Ширина – 13,9 м

Висота 5,3 м

Швидкість ходу – до 29 вузлів

Дальність плавання – до 4000 миль

Екіпаж – 94-120 людей

Нагадаємо, атака на Каспійськ сталася вранці 6 листопада, коли безпілотники атакували місцевий порт, який розташований за понад 1000 км від лінії фронту в Україні. На відео очевидців видно, як один з безпілотників врізається в ряд пришвартованих російських військових кораблів. За даними британського Міноборони, за операцію відповідали українські розвідники.