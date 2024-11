Українські дрони, які запустили по території російського Дагестану в межах спецоперації ГУР 6 листопада, уразили два російських фрегати класу «Гепард», які перебували у порту Каспійська. Про це повідомили у п’ятницю, 15 листопада, у пресслужбі міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Під час першої від початку повномасштабної війни атаки на Дагестан 6 листопада, пролунали вибухи в районі місцевого порту. На момент удару, за даними британської розвідки, на причалі перебували кілька кораблів російських військово-морських сил, серед них – щонайменше два фрегати класу «Гепард».

«Ступінь пошкодження наразі невідомий, проте, імовірно, судна швидко відремонтують», – повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline.



