Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький вказав у декларації ціну за BMW X6, що в 20 разів нижча за ринкову

Журналісти NGL.media знайшли у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості автомобілів. Згідно з дослідженням, неправильну вартість автомобілів вказали 20 посадовців з Львівщини.

Зокрема, дружина голови Стрийської районної ради Михайла Лучечка Оксана у 2023 році придбала Honda M-NV 2022 року випуску. У декларації вказали, що транспорт коштує 10 тис. грн (275 доларів на момент набуття). Однак на сайті Auto.ria середня вартість автомобіля становить 20,3 тис. доларів. Михайло Лучечко задекларував приблизно 1,4% від справжньої вартості авто.

Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький у своїй декларації вказав, що його дружина Христина Кавецька користується BMW X6 2022 року. Авто зареєстроване на матір Христини Марію Карвацьку. Згідно з декларацією, BMW X6 нібито коштує 100 тис. грн. Це у 20 разів дешевше від найнижчої пропозиції на Auto.ria. Орест Кавецький у коментарі NGL.media сказав, що вказав вартість зі слів дружини.

Працівниця Головного управління поліції у Львівській області Оксана Ясінська у 2024 році придбала Renault Zoe 2022 року випуску. Посадовиця вказала, що авто коштувало 10 тис. грн (245 доларів на час набуття). Однак на ринку середня ціна становить 15,5 тис. доларів. NGL.media зазначає, що Ясінська занизила вартість на 98,4%.

Список декларантів з Львівщини, які вказали занижені ціни на авто, можна переглянути нижче.

Основною підставою для декларування автомобілів є набуття у власність транспорту декларантом або членом його сім'ї. Ще однією причиною для декларування авто є користування транспортом, власником якого є хтось інший. NGL.media зазначає, що тих, хто придбав аномально дешеві авто, значно більше.

Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко пояснив, що занижена вартість майна може бути ознакою приховування активів чи прихованого хабаря. Він зазначив, що майже всі випадки заниження вартості майна в деклараціях пов’язані з відсутністю офіційних доходів.

«Сьогодні йому продали машину за 10 тис. грн, а потім попросять щось зробити», – сказав Олексій Бойко.

Він додає, що заниження вартості власності можна кваліфікувати як незаконне збагачення, декларування неправдивої інформації, необґрунтованість активів, порушення закону під час отримання подарунків тощо.