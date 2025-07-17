Сергій Надал неправильно вписав марку авто в декларації

Міський голова Тернополя Сергій Надал в декларації про доходи за 2024 рік вказав автомобіль, яким користується, занизивши його вартість в щонайменше п’ять разів. Також він неправильно вписав марку авто. Про це повідомили в NGL.media. Автомобіль Audi SQ7 2024 року випуску належить тестеві міського голови Богдану Вербовому, однак їздив на ньому мер Тернополя.

Сергій Надал у своїй останній декларації зазначив, що користується автомобілем Audi Q7 вартістю 750 тис. грн, яка формально належить його тестеві. Однак міський голова не вказав, що насправді користується дорожчою спортивною версією Audi SQ7, через що зазначена ним вартість авто була занижена у понад п’ять разів.

Як з’ясували NGL.media, цей автомобіль Богдан Вербовий придбав новим з автосалону у травні минулого року, а нещодавно на сайті Avto.Ria його продали за 4,7 млн грн. Міський голова Тернополя відмовився пояснити журналістам причину дешевизни автомобіля, зазначивши лише, що вартість вказав «відповідно до офіційних документів».

Додамо, що тесть Сергія Надала займається лікеро-горілчаним бізнесом. За даними YouControl, Богдан Вербовий разом з партнерами володіє приватним підприємством «Чортківський лікеро-горілчаний завод “Старий град”». Його частка в бізнесі становить 25%. Підприємство засноване в 2007 році зі статутним капіталом 10 тис. грн.