На посаді міського голови Сергій Надал перебуває 15 років

Міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив декларацію про свої доходи за 2024 рік. В документі посадовець зазначив, що заробив понад 835 тис. грн зарплати. В декларацію Сергій Надал також вписав новий автомобіль Audi Q7 2024 року випуску, який належить його тестю, але мер ним також користується. Дружина мера Олена Надал заробила понад 2,18 млн грн.

У власності сім'ї Надала є п’ять об’єктів нерухомості, які він вказував в попередніх деклараціях. Йдеться про дві квартири площею 58,7 і 61,2 м2, які належать меру, його брату, доньці та батькам. Також є дві земельні ділянки. Перша в селі Шляхтинці, а друга в селі Байківці. В цьому ж населеному пункті на цій землі розташований будинок площею майже 400 м2, який спільно належить подружжю Надалів.

Сергій Надал їздить на Audi Q7 2024 року випуску, яке належить його тестеві Богдану Вербовому. В декларації вказана вартість авто – лише 750 тис. грн. У той час, коли ринкова вартість Audi Q7 2024 року випуску на популярному сайті продажу автомобілів у кілька разів більша. Богдан Вербовий разом з партнерами володіє приватним підприємством «Чортківський лікеро-горілчаний завод “Старий град”». Його частка в бізнесі становить 25%. Підприємство засноване в 2007 році із статутним капіталом 10 тис. грн. В декларації за 2023 рік дружина мера вказувала, що з червня 2022 року користувалася автомобілем Nissan Leaf 2019 року випуску. Власниця цього авто – донька міського голови Тернополя Анастасія Родрігез. Однак в декларації за 2024 рік цього авто вже не має.

Сергій Надал вказав, що отримав у 2024 році понад 835 тис. грн зарплати. Його дружина Олена Надал займається підприємництвом і отримала дохід в розмірі 2,18 млн грн. Сім’я Сергія Надала задекларувала також готівку. За 2024 рік мер вказав, що в нього є 40 тис. грн (це на 10 тис. грн менше, а ніж за 2023 рік), 25 тис. доларів та 15 тис. євро. На банківських рахунках посадовця є понад 218 тис. грн, 16 тис. доларів та 5,6 тис. євро. Олена Надал тримає готівкою 80 тис. грн (це на 30 тис. грн менше, а ніж за 2023 рік), 80 тис. доларів та 25 тис. євро. Також в декларації зазначається позика, яку вона надала своєму батьку Богдану Вербовому – 1,45 млн грн. На банківських рахунках в Олени Надал розміщено понад 1, 1 млн грн. Це на 367 тис. грн більше, а ніж в 2023 році.

Додамо, що в декларації не значиться майно, яким володіє єдина донька мера Анастасія Родрігез (Надал). Зараз донька Сергія Надала разом з чоловіком проживають в Маямі. У 2022 році 26-річна Анастасія купила там маєток за 1,87 млн доларів. Через купівлю донькою будинку у Маямі, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження, підозрюючи міського голову Тернополя у незаконному збагаченні. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три будинки в Маямі, а саме таунхауз, будинок та квартиру, та корпоративні права на приватну охоронну фірму. За попередніми даними, донька мера та її чоловік не можуть пояснити походження цих грошей. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.