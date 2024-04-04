Сергій Надал обіймає посаду міського голови третю каденцію поспіль

Міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з офіційними даними, посадовець заробив понад 761 тис. грн зарплати. Його дружина, Олена Надал, займається підприємницькою діяльністю. Вона за 2023 рік отримала 1 698 330 грн.

У власності сім'ї Надала є п’ять об’єктів нерухомості, які він вказував в попередніх деклараціях. Дві квартири площею 58,7 і 61,2 м2 належать меру і його дружині. Також є дві земельні ділянки. Перша в селі Шляхтинці, а друга в селі Байківці. В цьому ж населеному пункті на цій землі розташований будинок площею майже 400 м2, який спільно належить Сергієві та Олені Надалам.

Серед рухомого майна в декларації вказано, що дружина мера з червня 2022 року користується автомобілем Nissan Leaf 2019 року випуску. Власниця цього авто – донька міського голови Тернополя Анастасія Родрігез.

Сім’я Сергія Надала задекларувала чимало готівки. За 2023 рік мер вказав, що в нього є 50 тис. грн (на 150 тис. грн менше, а ніж за 2022 рік), 25 тис. доларів та 15 тис. євро. На банківських рахунках посадовця є понад 272 тис. грн. Олена Надал тримає готівкою 110 тис. грн (це на 290 тис. грн менше, а ніж за 2022 рік), 80 тис. доларів та 25 тис. євро. Також в декларації зазначається позика, яку вона надала своєму рідному брату Богдану Вербовому – 1,5 млн грн. На банківських рахунках в Олени Надал розміщено понад 745 тис. грн.

Додамо, що в декларації не значиться майно, яким володіє єдина донька мера Анастасія Родрігез (Надал). Зараз донька Сергій Надала разом з чоловіком проживають в Маямі в Сполучених штатах Америки. В 2022 році 26-річна Анастасія там маєток за 1 870 000 доларів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження щодо незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об’єкти елітної нерухомості в Маямі, а саме таунхауз, будинок та квартиру, та корпоративні права на приватну охоронну фірму. За попередніми даними, донька мера та її чоловік не можуть пояснити походження цих грошей. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

За інформацією Вікіпедії, Сергій Надал народився 1 січня 1975 року у місті Тернополі. Закінчив Тернопільську академію народного господарства в 2001 році. Працював від державного податкового інспектора до начальника управління Державній податковій інспекції. Член ВО «Свобода». Депутат Тернопільської обласної ради в 2009 році. Голова Тернопільської міської ради з 30 листопада 2010 року.