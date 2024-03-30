Мер Києва задекларував квартиру, земельну ділянку, авто та рояль

Мер Києва Віталій Кличко подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. За минулий рік Кличко отримав мільйон гривень заробітної плати, йдеться в оприлюдненій у п’ятницю, 29 березня, декларації посадовця.

Відповідно до поданої інформації, Віталій Кличко отримав за 2023 рік 1 млн 3 тис. 636 грн зарплати. Так, приблизна місячна зарплата мера Києва склала 83 тис. грн.

Крім того, Віталій Кличко задекларував 35 847 доларів, 338 467 грн та ще 209 475 грн на банківських рахунках. Готівкою посадовець тримає 52,2 тис. доларів та 68,3 тис. євро.

Зазначається, що у 2023 році Віталій Кличко позичив своєму брату, Володимиру Кличку, 2,2 млн євро та 150 тис. доларів.

Мер Києва також задекларував у своїй власності:

квартиру на 251,8 м² у Києві;

будинок для відпочинку площею 785,5 м² у селі Лютіж на Київщині;

авто Land Rover Discovery 2013 року випуску, середня ціна якого – 25 тис. доларів;

мотоцикл Fine custom Puncher 2009 року випуску, який коштує приблизно 600 тис. грн;

причеп Ironhorse Widebody 2013 року випуску за 192 тис. грн;

годинники, антикваріат та рояль Yamaha.

Крім того, Кличко вказав у декларації користування земельною ділянкою на 2500 м² у Лютіжі та квартирою Володимира Кличка площею 43,6 м² у Києві. Також мер Києва безкоштовно користується трьома автомобілями, орендованими Володимиром Кличком – двома Toyota Sequoia 2021 року випуску (вартістю приблизно 64 тис. доларів) і Toyota Sequoia 2014 року випуску (вартістю – приблизно 35 тис. доларів).

Нагадаємо, напередодні, 29 березня, декларацію про доходи за 2023 рік подав президент України Володимир Зеленський. Доходи президента та його родини за 2023 рік склали 12,4 млн грн.