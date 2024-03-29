Доходи сім'ї Зеленського переважно складалися із зарплати, відсотків банку та доходу від здачі нерухомості в оренду

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це повідомили в Офісі президента у п’ятницю, 29 березня.

Згідно з декларацією, доходи президента та членів його родини у 2023 році становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП (облігацій внутрішніх державних позик України) – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Як повідомляється, доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Вцілому ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

«Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів», – пояснили в Офісі президента України.

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

«Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося», – зазначили в Офісі президента.

За рік президент отримав 336 тис. грн зарплатні. У власності родини президента залишається два легкових автомобілі (Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014-го). Ознайомитись з декларацією голови держави можна натиснувши тут.

Додамо, що згідно з декларацією 2022 року доходи глави держави та членів його сімʼї становили 3,69 млн грн, а у 2021-му – 10,82 млн грн.