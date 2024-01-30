Готівкою мер Тернополя задекларував 340 тис. грн

Міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив декларацію про свої доходи за 2021 рік. Документ він опублікував о 15:25 30 січня. Декларації про доходи за 2022 рік наразі ще не має.

Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Сергій Надал за 2021 рік заробив понад 1 млн 300 тис. гривень. Його дружина, Олена Надал, займається підприємницькою діяльністю. Вона за 2021 рік отримала 2 млн 159 тис. 411 гривень.

У власності сім'ї Надал є п'ять об'єктів нерухомості. Дві квартири площею 58,7 і 61,2 м2 належать меру і його дружині. Також є дві земельні ділянки. Перша в селі Шляхтинці, а друга в селі Байківці. В цьому ж населеному пункті на цій землі розташований будинок площею майже 400 м2, який спільно належить Сергій та Олені Надал. Міський голова Тернополя в оприлюдненій декларації не вказав автомобілі, якими користується.

Сім'я мера Тернополя тримає чимало готівки. Сергій Надал задекларував 340 тис. грн, 25 тис. доларів та 15 тис. євро готівкою. На банківських рахунках є понад 500 тис. грн. Олена Надал має 365 тис. грн, 75 тис. доларів та 25 тис. євро. Також в декларації зазначено, що вона позичила 1 млн 100 тис. грн своєму брату – Богдану Вербовому. На банківських рахунках в Олени Надала розміщено понад 1 млн 450 тис. грн.

Додамо, що в декларації не значиться майно, яким володіє єдина донька мера Анастасія Родрігес (Надал). Зараз донька Сергій Надала разом з чоловіком проживають в Маямі в Сполучених штатах Америки. В 2022 році 26-річна Анастасія там маєток за 1 870 000 доларів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження щодо незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об’єкти елітної нерухомості в Маямі, а саме таунхауз, будинок та квартиру, та корпоративні права на приватну охоронну фірму. За попередніми даними, донька мера та її чоловік не можуть пояснити походження цих грошей. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

Також НАЗК склало адміністративний протокол на міського голову Тернополя Сергія Надала, який упродовж 2021-2022 років виписував собі максимальні премії. Також він отримував допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у максимально допустимих обсягах. Розмір премій та доплат міг досягати 250% від посадового окладу.