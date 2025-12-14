У селищі Івано-Франкове на Львівщині поховають останки шести невідомих військових ЗСУ, які загинули в Бахмутському районі. Про це повідомила пресслужба селищної ради.

Військових поховають 16 грудня 2025 року о 12:00. Похоронний кортеж зустрінуть біля церкви Зіслання Святого Духа в селищі Івано-Франкове. Далі пішою ходою процесія пройде до храму святого рівноапостольного князя Володимира Православної Церкви України, де розпочнеться чин поховання.

«Івано-Франківська громада стала однією з перших у Львівській області, визначених управлінням з питань ветеранської політики Львівської обласної військової адміністрації, для організації поховання невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, які загинули внаслідок збройної агресії проти України», – повідомили в селищній раді.

Нагадаємо, у листопаді Україна повернула тіла 1000 загиблих військовослужбовців. Російська сторона стверджує, що тіла належать українським військовим. Втім, раніше Росію неодноразово викривали на тому, що вона передавала Україні тіла росіян.