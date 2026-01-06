Мерц відзначив, що Україна повинна гарантувати, щоб молоді чоловіки не виїжджали в Німеччину

У вівторок, 6 січня, на пресконференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та не виїжджали за кордон.

Мерц відзначив, що Україна повинна гарантувати, щоб молоді чоловіки не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію, а залишалися в країні й проходили військову службу.

«Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми вже обговорювали це питання у Брюсселі разом, і я вважаю, що це очікування, яке Україна може виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу», – наголосив канцлер Німеччини.

Канцлер додав, що для досягнення миру будуть потрібні компроміси. А підтримка України з боку Європи має супроводжуватися відповідальністю за мобілізаційні процеси та ефективне використання людського ресурсу.

Відомо, що з моменту прийняття урядом постанови 18-22 лише у Німеччині ця категорія поповнилася щонайменше на 20 тис. людей, в Польщі кількість запитів на тимчасовий захист сягнула 50 тис.

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років 26 серпня 2025 року.

Після прийняття цього рішення Володимир Зеленський заявив, що з України вивозять тисячі хлопців до завершення школи і вони втрачають зв'язок з країною. На його думку, дозвіл виїжджати за кордон до 22 років може змінити цю ситуацію і більше хлопців здобуватиме освіту в Україні.