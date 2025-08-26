Уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам до 22 років

Кабінет міністрів України оновив правила перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за межі України. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку [...] Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», – написала Юлія Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, рішення стосуються також українців, які з різних причин наразі перебувають за кордоном. Зміни почнуть діяти наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, зранку 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну депутати Верховної Ради проголосували за введення в Україні воєнного стану. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Ввечері того ж дня Державна прикордонна служба повідомила, що під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.

15 липня 2025 року Верховна Рада вкотре продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада. Це було 16-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабінету міністрів спростити можливість перетину державного кордону для молодих українців. Президент запропонував дозволити чоловікам до 22-х років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.