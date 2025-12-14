Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав Ференца Серні невинуватим у незаконному переправленні чоловіка через державний кордон. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у березні 2024 року Ференц Серні за 2 тисячі доларів організував переправлення чоловіка через кордон до Словаччини поза межами пунктів пропуску. Після 23:00 він із клієнтом підʼїхав до кордону, отримав гроші і пояснив, що далі треба швидко підбігти до паркану і перелізти. Однак клієнт тоді вже діяв під контролем правоохоронців і давав чоловіку імітаційні гроші.

У матеріалах справи були заява добровільну згоду на залучення до проведення негласних слідчих дій, однак в суді цей свідок не підтвердив таку версію подій. Він повідомив, що справді хотів нелегально перетнути кордон. Знайомий за межами України дав йому контакт. Свідок стверджував що не спрацював із поліцією і давав обвинуваченому власні гроші. При спробі перетину кордону його затримали і допитали. Свідок сказав, що до цього з заявою про злочин у поліцію не звертався.

Як зазначається у вироку, прокурор ці свідчення ніяк не спростував. Сам Ференц Серні свідчити відмовився.

У результаті суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами. Самих лише показань свідка, на думку суду, було недостатньо для доведення вини. Тому суддя Віктор Данко визнав Ференца Серні невинуватим і виправдав. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.