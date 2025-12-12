Внесені у «Шлях» чоловіки не працювали водіями на фірмі обвинуваченого

Городенківський районний суд визнав директора ТОВ «Далтранс» Михайла Хмеля винним у службовому підробленні й призначив йому 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 10 грудня, заснувавши у жовтні 2022 року транспортну компанію, обвинувачений отримав ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень та кваліфікований електронний підпис для доступу в систему «Шлях». Упродовж 2022-2023 років Михайло Хмель вніс у неї дані про 14 чоловіків, які не працювали у нього водіями.

Під час судового засідання посадовець визнав свою вину, підтвердивши, що зареєстрував фірму для перевезення людей через кордон, а водіїв вносив у «Шлях» за їхнім проханням. Обвинувачений попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що директор компанії раніше не був судимим та не перебуває на обліках у психіатра чи нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Андріюк визнала директора ТОВ «Далтранс» Михайла Хмеля винним у службовому підробленні і призначила йому 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності терміном на 3 роки. На вирок можуть подати апеляцію.