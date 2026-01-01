В Україні понад 1200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) подали заявки на отримання житла через державну програму пільгового кредитування. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, у середу, 31 грудня.

Програма запрацювала у вересні 2025 року і передбачає пільгові кредити для ВПО та мешканців прифронтових територій. За цей час до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від українців, які бажають придбати власне житло.

Пенсійний фонд вже призначив державну допомогу за 118 заявами та перерахував кошти на рахунки банків, щоб покрити 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що держава максимально спростила умови отримання кредиту. Основні вимоги: людина повинна бути працевлаштована, житло можна обирати не старше 20 років і вартістю до 2 млн гривень.

На 2026 рік уряд заклав для цієї програми 4,4 млрд гривень.