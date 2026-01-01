Смолоскипна хода біля памʼятника Шевченкові

У четвер, 1 січня, у Львові вшанували памʼять лідера ОУН Степана Бандеру в річницю дня його народження. Спершу відбулося покладання квітів до памʼятника, а ввечері містом пройшла смолоскипна хода.

Хода розпочалася о 17:00 від памʼятника Степану Бандері на площі Кропивницького. Колона рушила вулицею Городоцькою до центру міста. Ще одне віче відбулося біля памʼятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи. У процесії взяли участь представники молодіжних націоналістичних організацій, які запалили смолоскипи і фаєри. Крокуючи ходою, учасники вигукували патріотичні гасла.

«Коли мого діда вивозили кагебісти, останнє його слово було про те, що Україна все одно буде самостійною. Таке виховання супроводжувало мене з малих літ. Тому я сьогодні тут», – зазначив один з учасників меморіального заходу Євген.

Події на вшанування памʼяті Степана Бандери відбуваються у Львові 1 січня щороку.

Детальніше про біографію провідника ОУН читайте у матеріалі «Лідер ОУН з кліше “терориста” та “колаборанта”».