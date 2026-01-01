ГУР зірвало плани Росії щодо ліквідації Дениса Капустіна

Головне управління розвідки Міноборони України зірвало плани спецслужб Росії щодо ліквідації командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Командир живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР.

Як повідомили у четвер, 1 січня, у ГУР МОУ, убивство командира підрозділу «Російський добровольчий корпус» Дениса Капустіна, який воює проти Москви у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, замовили спецслужби Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

«У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Владімір Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців», – йдеться в повідомленні ГУР МОУ.

Командир «Спецпідрозділу Тимура» доповів начальнику ГУР МОУ Кирилу Буданову: «Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань».

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна через відеозв’язок. Денис Капустін з позивним White Rex зі свого боку зазначив про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.

Нагадаємо, раніше пресслужба РДК повідомила, що командир Російського добровольчого батальйону 41-річний Денис Капустін із позивним «WhiteRex» загинув у ніч на 27 грудня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.