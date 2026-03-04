Львів'янка ухилилася від сплати податків на 13 млн грн

Детективи Теруправління БЕБ на Львівщині викрили місцеву мешканку на умисному ухилення від сплати податків під час продажу колекційних монет на суму 67 млн грн. Під час розслідування кримінального провадження львів’янка відшкодувала державі 13 млн грн.

Як повідомили у середу, 4 березня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, упродовж 2024 року львів’янка здійснювала продаж колекційних монет за готівку. Водночас отримані доходи вона не декларувала та не відображала у податковій звітності. Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло понад 13 млн грн податку та військового збору .

Під час обшуку детективи вилучили в колекціонерки гроші у різних валютах на загальну суму 67 млн грн, які були отримані від продажу монет та не задекларовані.

Під час обшуків у львів’янки вилучили 67 млн грн готівкою

Фігурантці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ)

Під час досудового розслідування жінка відшкодувала завдані державі збитки. У зв’язку з цим прокурори скерували до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.