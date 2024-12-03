У керівників фірми провели обшуки, вилучили необліковану готівку

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області викрили львівську фірму, що торгує м’ясними та морепродуктами, на несплаті понад 12 млн грн податків. Керівництву товариства загрожує кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Як розповіли у вівторок, 3 грудня, в Теруправлінні БЕБ Львівщини, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи товариства, що займається реалізацією м’ясної продукції та морепродуктів, продавали товар за готівку.

«Надалі, з метою списання накопичених залишків, вони документально відображали реалізацію товарів на адресу компаній з ознаками ризиковості. Окрім того, з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ товариство відображало в податковому обліку операції з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей у ризикових підприємств», – сказано у повідомленні БЕБ.

Під час обшуків у представників фірми вилучили 2,4 млн грн необлікованої готівки

Такі фіктивні операції з купівлі-продажу товарів службові особи відображали в бухгалтерському та податковому обліках, що дало змогу товариству ухилитись від сплати податку на прибуток в розмірі 8,5 млн грн та ПДВ в сумі 3,6 млн грн.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили у представників фірми 2,4 млн грн необлікованої готівки, комп’ютерну техніку, документи та печатку ризикового контрагента.

Досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 ККУ) триває. БЕБ встановлює усіх причетних до незаконної діяльності.