Крамар ЛТД має мережу рибних магазинів на Львівщині та в інших областях

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили львівську компанію «Торговий дім Крамар ЛТД», яка має мережу рибних магазинів, на несплаті понад 5 млн грн податку на прибуток. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Під час досудового розслідування компанія відшкодувала завдані бюджету збитки.

«Встановлено, що упродовж 2023 року службові особи товариства, яке займається торгівлею продуктами харчування, навмисно не відобразили у фінансовій та податковій звітності суми неповернутої у встановлені строки поворотної фінансової допомоги. Таким чином податкові зобов’язання з податку на прибуток були занижені на суму понад 5,2 млн грн», – повідомили 24 квітня в теруправлінні БЕБ Львівщини.

Під час досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі.

Службовим особам підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (за ч. 1 ст. 212 ККУ). Справу скерували до суду.

У БЕБ не розголошують назву компанії, яку викрили на ухиленні від сплати податків. За даними ZAXID.NET, йдеться про ТОВ «Торговий дім Крамар ЛТД» – компанію з виробництва та імпорту риби і м’яса, яка має однойменну мережу магазинів на Львівщині та в інших регіонах. Фірма заснована у 2007 році, власником є львів’янин Дмитро Крамар.