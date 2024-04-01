Мережа «ЖЖУК» нараховує понад 650 магазинів у 23 областях України

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області викрили директора мережі магазинів техніки «Мобіжук» на несплаті понад 4,5 млн грн податків.

Як повідомили у понеділок, 1 квітня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, директор підприємства, що займається роздрібною торгівлею побутової та електронної техніки, упродовж 2023 року подавав податкову звітність з неправдивими даними щодо прибутків компанії. Таким чином підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість та єдиного податку.

«У фінансово-господарських документах до складу витрат керівник включав не собівартість реалізованих товарів, а вартість товарів з націнкою. Також він відобразив безтоварні операції, які фактично не відбувались. Таким чином витрати товариства завищувались. В результаті компанія ухилилась від сплати понад 4,5 млн грн податків», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Посадовцю підприємства повідомили про підозру за ухилення від сплати податків (ч.1 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування директор компанії визнав свою вину та повністю відшкодував державі завдані збитки.

Правоохоронці не розголошують назву фірми, викритої на ухиленні від сплати податків. За даними ZAXID.NET, йдеться про ТОВ «Мобіжук», яке здійснює роздрібну торгівлю гаджетами та побутовою технікою у торговельних точках під брендом «ЖЖУК» . За даними YouControl, фірма зареєстрована у Львові у 2011 році. Її директором є Олександр Рибак, а власницею киянка Ірина Черних.

Як вказано на сайті компанії, мережа «ЖЖУК» нараховує понад 650 магазинів різних форматів у 23 областях України та кількох містах Польщі.