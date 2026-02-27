Житловий комплекс матиме 8 секцій та вміщуватиме 531 квартиру

Депутати Івано-Франківської міської ради затвердили детальний план території для багатоквартирної забудови на вул. Урожайній, 7А. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 27 лютого.

Йдеться про житловий комплекс «Урожайний», який в центральному районі міста зводить франківська будівельна компанія «Алекса груп».

Десятиповерховий ЖК матиме 8 секцій і вміщуватиме 531 квартиру, в яких зможуть мешкати понад 1 тис. людей. Проєктом ДПТ передбачено влаштування 265 місць для автомобілів, зокрема, 93 – у підземному паркінгу, а також дитячий майданчик і локації для відпочинку та занять фізкультурою.

Детальний план території на вул. Урожайній, 7А (натисніть для збільшення)

«ЖК “Урожайний” будують в 13 хв. їзди від Івано-Франківської ратуші через вулицю Галицьку. У 2 км від дому розташований Парк воїнів-визволителів та парк розваг Archo. За 10 хв пішки ваші діти дійдуть до ліцею №16, загальноосвітньої школи №8 та дитсадку №4», – йдеться в описі проєкту на сайті ЛУН.

За детальний план території для багатоквартирної забудови на вул. Урожайній, 7А разом з ще п’ятьма ДПТ проголосували 27 з 43 депутатів Івано-Франківської міської ради, присутніх на сесії 26 лютого.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Будівельна компанія «Алекса груп» зареєстрована у травні 2024 року в Івано-Франківську. Власниками компанії є місцеві підприємці Роман Грищук та Валерій Бондар.