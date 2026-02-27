УП повідомила імʼя кілера, який застрелив Андрія Портнова

Стало відомо імʼя затриманого в Німеччині українця, якого підозрюють у вбивстві ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. За даними «Української правди» йдеться про уродженця Донеччини Олександра Азізова.

Журналісти «Української правди» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили, що у Німеччині за підозрою у вбивстві Андрія Портнова затримали українця Азізова Олександра Азізовича. Відомо, що він народився у 1981 році у місті Шахтарськ Донецької області. З 2005 по 2014 роки Азізов здійснював підприємницьку діяльність, як фізична особа підприємець (ФОП). Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.

Затриманий Азізов Олександр, якого підозрюють у вбивстві Андрія Портнова

Крім того, журналісти зʼясували, що Олександр Азізов фігурував у кількох кримінальних справах. Зокрема, у 2007 році Азізова судили за виготовлення та носіння вогнепальної зброї, але вирок він не отримав. У тому ж році Олександр Азізов та його брат Велі Азізов були засуджені за незаконний видобуток вугілля. У 2021 році Азізова затримували за перебування за кермом у стані наркотичного спʼяніння.

З 2020 року, за даними «УП», Олександр Азізов проживав у російському Ростові-на-Дону, у 2021 він у Харкові оновив закордонний паспорт. Крім того, за інформацією співрозмовників «УП» у правоохоронних органах, у жовтні 2021 року Олександр Азізов з Росії до України через КПП «Гоптівка» на Харківщині, але інформація про його виїзд з Росії до України – відсутня.

У червні 2024 року Олександра Азізова засудили в Росії за незаконне культивування рослин, що містять наркотичні засоби. «Українська правда» припускає, що наразі він перебуває у розшуку російського МВС.

Також відомо, що донька Азізова Ляна проживає у тимчасово окупованому Луганську та бере активну участь у спільноті «Волонтери-медики ЛНР».

Підозрювані у вбивстві Портнова брати Олександр та Велі Азізови

Брата Олександра Велі Азізова підозрюють у співучасті у вбивстві Андрія Портнова. За даними правоохоронців, він міг перебувати на місці злочину зі зброєю. «Українській правді» стало відомо, що у 2022-2023 роках Велі Азізов проживав у Харкові та заснував у Кременчуці Полтавської області аграрну фірму. 27 жовтня 2023 року Велі Азізов виїхав з України автобусом, перетнувши кордон із Польщею. Загалом з 2018 до 2023 року Велі Азізов 105 разів перетинав державний кордон в напрямку Росії, Польщі та Молдови.

Проаналізувавши соцмережі Велі Азізова, журналісти зробили висновок, що його родина проживає в Росії.

Нагадаємо, Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня 2025 року біля американської школи у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до автономної спільноти Мадрид, коли він підвозив своїх дітей. Ексраднику Віктора Януковича було 51 рік.

25 лютого поліція Іспанії повідомила, що разом з німецькими правоохоронцями затримали кілера, який розстріляв Андрія Портнова. За даними іспанських журналістів, затриманий – громадянин України. Зауважимо, що правоохоронці вважають, що кілер мав двох спільників.

Детальніше про колишнього радника Віктора Януковича ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Диктаторські закони, суди, санкції Андрія Портнова».