Андрія Портнова застрелили в іспанському Мадриді

У середу, 21 травня, 51-річного Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. Про це повідомляють Reuters та іспанське видання Cadena SER.

«Невідомий стрілець або стрільці застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело», – повідомило Reuters джерело, близьке до розслідування.

За даними ЗМІ, Портнова застрелили із вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до школи. Напад стався 21 травня приблизно о 09:15 за місцевим часом.

Cadena SER додає, що йому чотири рази вистрілили в область грудної клітки і ще один раз в голову. Офіційної інформації наразі немає.

Високопоставлене джерело підтвердило «Українській правді» інформацію про смерть Портнова, проте деталі невідомі. Також цю інформацію підтвердило журналістам його оточення.

Доповнено о 13:12. Іспанська El País пише, що у Портнова вистрілили 5 разів, але постріл у голову став смертельним. Причиною вбивства, попередньо, вважають боргову проблему. Іспанська поліція розглядає версію замовного вбивства, пов’язаного з організованою злочинністю.

Фото з Telegram Сергія Стерненка

Андрій Портнов з 2011 до 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Він був противником Євромайдану та дотичний до прийняття «законів 16 січня». У 2018 році СБУ відкрила справу щодо нього за державну зраду, однак 15 серпня 2019 року її закрили. За даними українських ЗМІ, Портнов виїхав з країни 3 червня 2022 року.

У 2023 році журналісти hromadske отримали аудіозаписи у яких йдеться, що Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму у 2014 році. У четвер, 12 грудня 2024 року, Київський апеляційний суд зобов’язав редакцію hromadske видалити розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи» про Портнова.

У 2021 році США наклали на Андрія Портнова санкції через його спроби контролювати українську судову систему та впливати на законодавство. Тоді як 11 січня 2025 року в Україні петиція із закликом застосувати санкції РНБО проти Андрія Портнова набрала необхідні голоси.