Журналісти повідомляли, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму у 2014 році

У четвер, 12 грудня, Київський апеляційний суд зобов’язав редакцію hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича та колишнього народного депутата Андрія Портнова.

Як повідомило hromadske, Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду, який у серпні задовольнив усі позовні вимоги 51-річного Андрія Портнова до журналістів. Суд зобов’язав редакцію спростувати інформацію з розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи», видалити матеріали з YouTube, сайту та соцмереж. Також редакція мала сплатити понад 170 тис. грн за правничу допомогу Портнову та понад 14 тис. грн судового збору.

Редакція hromadske оскаржила це рішення 9 грудня. Під час судового засідання представниця hromadske зазначила, що оспорювані цитати з розслідування є суб’єктивною думкою авторів і не є фактичними даними, які можна визнати неправдивими.

Своєю чергою адвокатка Портнова Каріна Мікітян назвала рішення Печерського районного суду «обґрунтованим і законним». Вона заявила, що нібито немає доказів, які б підтверджували незаконні дії Портнова, і зазначила, що проти нього не відкривали кримінальних проваджень.

Журналісти зазначають, що Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу hromadske, зменшивши суму компенсації за правничу допомогу зі 170 тис. до 56 тис. грн. Водночас суд додатково зобов’язав редакцію виплатити 15 тис. грн за послуги адвоката Портнова в апеляції. Суд залишив без змін частину про те, що hromadske має спростувати інформацію з розслідування та видалити його.

«Я не стверджувала, що Портнов є колаборантом, зрадником чи проросійським діячем, я лиш ставила питання – а чи можемо ми так його називати? Передусім я це зробила для того, щоб підкреслити абсурдність рішення Печерського районного суду, який у справі проти “Центру протидії корупції” став на бік Портнова і заборонив використовувати щодо нього ці слова», –сказала авторка розслідування Ярослава Вольвач.

На думку розслідувачки, адвокатка Андрія Портнова «спеціально вирізала» в оспорюваних з розслідування цитатах слова «ймовірно» і «за нашими даними». Мовляв, щоб назвати твердженням те, що насправді є субʼєктивною думкою.

«Що ж до ключового питання, яке у своєму позові Портнов обходить стороною, то це плівки, які свідчать про його ймовірну причетність до процесів, пов’язаних з окупацією Криму, і це питання мають перевіряти правоохоронні органи», – додала Ярослава Вольвач.

Наразі hromadske готує касаційну скаргу, з якою звертатиметься до Верховного Суду.

Нагадаємо, 10 вересня Андрій Портнов через суд домігся видалити його профіль з Реєстру зрадників, який створив рух «Чесно». Також Портнов просив стягнути на його користь 240 тис. грн.

Раніше, у квітні 2023 року, Портнов вже виграв справу проти кількох ЗМІ в Печерському суді. Тоді справа стосувалася нібито причетності Портнова до підпалу автомобіля водія редакції «Схем» у 2020 році.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську. З 2011 до 2014 року був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. У 2014 році він виїхав з України та деякий час проживав у Росії, а потім у Австрії. Андрій Портнов був противником Євромайдану та дотичний до прийняття «законів 16 січня». У 2018 році СБУ відкрило справу за статтею «Державна зрада», яка була закрита 15 серпня 2019 року.

У 2019 році він повернувся до України. З 2021 року перебуває під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. Україна санкції проти політика не вводила. За даними українських ЗМІ, Портнов виїхав з країни 3 червня 2022 року.

Журналісти «Схем» встановили, що сім’я Портнова має низку елітного майна у Росії, яку придбали вже після Революції Гідності. Також, журналісти встановили, що російсько-український бізнесмен Павло Фукс має спільні бізнес-інтереси у сфері нерухомості з родиною Андрія Портнова у Москві.

У 2023 році журналісти hromadske отримали аудіозаписи у яких йдеться, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму у 2014 році.