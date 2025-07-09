Правоохоронці викрили корупційні схеми на українських митницях

Служба безпеки України разом з Державним бюро розслідувань, Офісом генпрокурора та Нацполіцією здійснили спецоперацію з ліквідації корупційних схем на митницях. Під час слідчих дій затримали посадовців та працівників митниць у трьох областях України. Про це у середу, 9 липня, повідомили у СБУ та ОГП.

У Києві правоохоронці викрили та затримали заступника директора департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За даними слідчих, чоловік за хабарі допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього чиновник оформив ухилянтам псевдопосвідчення громадської організації, яка працює від імені ОБСЄ.

Крім того, слідство встановило, що посадовець Держмитслужби за хабарі обіцяв нелегальним мігрантам з Близького Сходу допомогти уникнути депортації та потрапити до Євросоюзу. Також правоохоронці викрили спільника посадовця.

В Одесі на митниці викрили чотирьох співробітників управління боротьби з контрабандою. Встановлено, що вони вимагали з підприємців хабарі, а у разі відмови погрожували створенням штучних перешкод під час вивезення товарів з України.

Також правоохоронці викрили посадовців одного з митних постів на хабарництві за оформлення продукції без сплати мита.

На Волині викрили посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних автомобілів. Такі дії завдали держбюджету збитків на щонайменше 2,7 млн грн.

Зауважимо, що вдень середи, 9 липня, також стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у службових кабінетах та помешканнях працівників Чернівецької митниці. Їх підозрюють у контрабанді до Румунії нелегально виготовлених сигарет, а саме марок Kent та Ashima.