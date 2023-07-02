До Ради національної безпеки і оборони не надходило подання про запровадження санкцій щодо колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Всі документи, які до нас потрапляють від будь-якого органу, який, згідно з законодавством, має подати клопотання про запровадження санкцій, відпрацьовуються. На сьогодні документів, про які ви говорите, в апараті РНБО не було. Якщо вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо, схвалимо відповідні рішення і поставимо на голосування членам РНБО. Дві третіх голосів набирає рішення, підписує указ президент. На сьогодні у нас такого подання від жодної інституції не було», – розповів він в ефірі програми «Свобода Live».

«Радіо Свобода» зазначає, що у квітні представник організації StateWatch Олександр Лємєнов звернув увагу, що Україна не застосувала санкцій щодо Андрія Портнова, хоча це зробили США у грудні 2021 року. У вересні 2021 року в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Данілов пояснював те, що РНБО не ввела щодо Портнова санкції так: «У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази».

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти-розслідувачі програми «Схеми» встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями міністра закордонних справ Росії Сєрґєя Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Раніше журналісти з’ясували, що Андрій Портнов втік з України 3 червня 2022 року. Також нагадаємо, що його син Ігор Портнов виїхав з України під виглядом волонтера за допомогою системи «Шлях» і не повернувся. Відповідний дозвіл Ігор Портнов отримав від Львівської ОВА за поданням від неіснуючої організації.