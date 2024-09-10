Андрій Портнов вимагає видалити його з Реєстру зрадників

Печерський районний суд Києва задовольнив позов ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича та колишнього народного депутата Андрія Портнова проти руху «Чесно». Активісти готують апеляцію. Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили на сайті руху «Чесно».

Зазначається, що Андрій Портнов у судовому позові вимагав видалити його профіль з Реєстру зрадників, який створив рух «Чесно». Також він просить визнати неправдивою та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію про відкрите проти нього кримінальне провадження за статтею «Державна зрада» (ст. 111 ККУ) та пособництво російській владі, яка розпочала війну проти України. До того ж Андрій Портнов просить стягнути на його користь 240 тис. грн.

Своєю чергою, рух «Чесно» зазначив, що рішення суду ще не набрало законної сили, тому активісти планують подати апеляцію.

«Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. “Чесно” буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова», – заявила лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Рух «Чесно» наголосив, що суддею у цій справі є В'ячеслав Підпалий. Вища рада правосуддя відкрила проти нього кілька дисциплінарних проваджень.

Що відомо про Андрія Портнова

Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську. З 2011 до 2014 року був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. У 2014 році він виїхав з України та деякий час проживав у Росії, а потім у Австрії. Андрій Портнов був противником Євромайдану та дотичний до прийняття «законів 16 січня». У 2018 році СБУ відкрило справу за статтею «Державна зрада», яка була закрита 15 серпня 2019 року.

У 2019 році він повернувся до України. З 2021 року перебуває під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. За даними українських ЗМІ, Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.