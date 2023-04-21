Печерський райсуд Києва задовольнив позов екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова до редакторки та ведучої програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької та низки інших ЗМІ про захист честі та ділової репутації. На думку суду, інформація про нібито причетність Портнова до підпалу автівки водія «Схем» у 2020-му році «створює враження про Портнова як про злочинця», йдеться в рішенні суду за березень 2023 року, пише в п’ятницю, 21 квітня, LIGA.net.

У вересні 2020 року Портнов подав позов проти Седлецької та деяких ЗМІ: NV, «Громадського», «Прямого каналу» та «5 каналу» – за те, що ті нібито поширювали «недостовірну» інформацію стосовно нього. Перед цим, у жовтні 2019 року Портнов опублікував у своєму Telegram-каналі персональні дані водія програми «Схеми» Бориса Мазура. Редакція заявила про порушення закону і судилася з Портновим, але тоді, як і тепер, журналісти суд програли. 17 серпня наступного року невідомі спалили автомобіль Мазура.

Суд назвав інформацію ЗМІ про нібито причетність Портнова до підпалу автомобіля «недостовірною». У рішенні суду стверджується, що журналісти нібито маніпулюють громадською думкою та «створюють негативне враження» щодо нього.

Суд вважає, що інформація про Портнова «невиправдано негативна» і «створює враження про нього як про злочинця», оскільки «руйнує оцінку його людських, ділових і професійних якостей, оскільки позивач займається бізнесом, професійною адвокатською діяльністю».

Суддя вважає, що впродовж багатьох років Портнов «здійснював журналістську діяльність», тому поширення такої інформації «негативно впливає на громадську оцінку його якостей в очах оточуючих».

В підсумку суд задовольнив позов Портнова і визнав інформацію про нібито його причетність до підпалу «недостовірною». Суд зобов'язав названі вище ЗМІ спростувати недостовірну інформацію після набрання рішенням законної сили. Рішення Печерського суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

LIGA.net зазначає, що рішення на користь Портнова ухвалив суддя Олексій Соколов, який в січні 2022 року обирав запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка у так званій «вугільній справі».

Команда «Схем» ввечері у п’ятницю заявила, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Зауважимо, що в листопаді 2019 року стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за заявою Портнова проти журналістів «Схем» про те, що вони нібито перешкоджають його «журналістській діяльності». У вересні 2020 року Печерський суд Києва відмовив у позові Мазура до Портнова і зобов'язав того виплатити на користь Портнова 52 тис. грн. Суд вирішив, що особисті дані Мазура є предметом суспільного інтересу, тому що він брав участь у спостереженні за Портновим, чим порушив його права. 10 вересня поліція закрила справу проти Портнова. Адвокати «Схем» не погодились з таким рішенням та подали позов до суду.

Нагадаємо, Андрій Портнов перебуває під санкціями через вплив на судову систему України. З публічного простору Портнов зник напередодні вторгнення Росії, востаннє з’явившись в ефірі у Наталії Влащенко 15 лютого 2022 року із такими словами: «Потрібно зберігати спокій, ніде не втікати й перебувати у своїй країні».

Сам Андрій Портнов виїхав з України у червні 2022 року в напрямку Угорщини. Його син призовного віку також виїхав як волонтер і не повернувся.