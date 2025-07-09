Зймки фільму тривають під Києвом

Під Києвом стартували зйомки продовження комедії «Крашанка» про родину Забіяк. Символічно вони розпочалися з підняття прапора на подвір'ї діда Івана. Цим епізодом завершилася перша «Крашанка» і саме так команда фільму утверджує: завдяки Силам оборони Україна тримається, а життя триває.

На зйомках фільму (фото Mamas Film Production)

За справу знову взялася команда Mamas Film Production. Дистриб’ютором фільму є українська компанія Green Light Films.

«Думаю, глядачам буде цікаво подивитися продовження історії про сім'ю Забіяк: що ж станеться далі з цими героями, які усім полюбилися», – інтригує актор Стас Боклан.

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Перша частина фільму отримала хороші відгуки після виходу в кінотеатрах, а також на онлайн-платформах. Тож команда сподівається, що й «Крашанка 2.0» сподобається глядачам.

«Ми навіть знайшли піратський ресурс, де перша “Крашанка” дубльована російською мовою. Це дуже смішно, але я сказала, що, якщо вони хочуть подивитися наше кіно в Росії, нехай. Це абсолютно проукраїнське, класне кіно», – розповіла Алла Липовецька, генеральна продюсерка фільму та співзасновниця Mamas Production.

На зйомках фільму (фото Mamas Film Production)

«Крашанка 2.0. Квантовий парадокс» – це road movie з домішками гумору та квантової фізики: творці фільму задумали показати подальше життя винахідника Івана Андрійовича. Він сконструює Машину Квантових Парадоксів, замасковану під старий бусик. І разом з онуком Мишком вирушить змінювати хід історії.

Звісно, як це часто буває, все піде не зовсім так, як задумано: герої їхатимуть не лише по дорозі, а й між часами, сумнівами та спогадами.

«Порівняно з першою частиною, де глядачі 50% часу сміялися, а 50% плакали, цього разу ми зробили акцент на сміх. Хоча поплакати та подумати все одно буде над чим», – каже режисер Тарас Дудар.

На зйомках фільму (фото Mamas Film Production)

Над фільмом працюють режисер Тарас Дудар, сценаристи Юрій Микуленко, Богдан Циганок і Дмитро Григоренко, оператор-постановник Костянтин Пономарьов. У головних ролях – Стас Боклан («Поводир», «Правило бою», «Пульс»), Олеся Жураківська («Перші ластівки», «Мама»), Дарʼя Легейда («Наш дім у вогні», «Артистка»), Артур Логай («Громада», «Песики»), Володимир Гладкий («Я і Фелікс», «Дільничний з ДВРЗ») та інші актори, відомі глядачам з першої частини. Та будуть і нові герої. Наприклад, нове кохання діда Івана. Адже кохання трапляється і під час війни, і на пенсії.

«Це історія, яка буде цікава всім поколінням. Вона може об'єднати кожну сім'ю. Адже те, що переживають герої фільму, близьке кожному з нас», – важає виконавча продюсерка Алла Філіппова.

Цього разу в фільмі з’являться зіркові камео. Відома українська співачка не тільки зіграє саму себе, а ще й подарує фільму одразу п’ять треків, які стануть музичним тлом історії. В кадрі з'являться й інші зіркові «гості». Глядачі побачать стрічку у кінотеатрах вже у 2026 році.